Saneago informa que 25 bairros de Goiânia e Aparecida estão com falta de água; confira a lista

Atualizada às 12h52

A Saneago emitiu nota na manhã desta segunda-feira (4), explicando que o Rio Meia Ponte está apresentando "significativa redução de sua vazão" e com isso, está prejudicando a captação de água bruta para tratamento e distribuição para a população da Grande Goiânia.

A empresa listou 20 bairros de Goiânia e mais cinco de Aparecida onde o abastecimento de água está sendo afetado.

Confira a lista:

- Goiânia

Jardim Petrópolis

São Domingos II

Bairro Floresta

Sollar Ville

Maysa

Jardim Atlântico

Faiçalvile

Marques de Abreu

Novo Horizonte

Vila Rosa

Orientville

Caravelas

Grajaú

Itaipu

Goiânia Viva

Jardim Guanabara

Aldeia do Vale

Orlando de Morais

Vale dos Sonhos

Itatiaia (zona alta)

- Aparecida de Goiânia

Garavelo

Bairro Cardoso

Bairro Hilda

Vila Mariana

Jardim Helvécia

Por fim, a Saneago afirma que "não está havendo racionamento de água" e que "está tomando todas as medidas possíveis para solucionar o problema no abastecimento".

Reclamações



Na página do O POPULAR no Facebook, muitas pessoas estão reclamando da falta de água em locais não listados pela Saneago. Veja abaixo alguns relatos.

"Aqui no Parque Anhanguera 2 desde ontem sem água segundo a saneago previsão só amanhã às 8 horas", Lindomar Guimarães de Jesus.

"Setor Garavelo não tem água desde ontem!! Até agora nem ar nas torneiras tem...", Emilia Silva de Solza.

"Residencial Rio Verde está sem água desde domingo por volta das 18:30", Fabyan Duarte.

"Jardim Guanabara I , II e III fds sem água pra fazer tarefas simples é o caos", Christiane Caparrosa.

Através do WhatsApp do jornal chegou as seguintes reclamações:

O leitor Marcelo Xavier informou que o Setor Sudoeste esta fora da lista da Saneago, mas está sem água desde a tarde desse domingo (3). Ele informou que ligou no telefone da empresa, mas que ninguém atende. Apenas é ouvida uma mensagem gravada que diz que não é possível realizar a chamada e tentar mais tarde.

Já Emerson Cardoso e Clarice Souza reclamam da falta de água no Setor Jardim América. Clarice disse que está sem água na Rua C-145 desde a tarde deste domingo.

A falta de água no Parque Anhanguera I foi relatada pelo leitor Danilo Franquilino. Ele mora na rua Afonso Pena e diz estar sem água desde domingo (3) à tarde. A Jozilayne Amorim, moradora da rua MDV 43, do Setor Moinho dos Ventos, disse que a região está sem água desde sábado (2).

O seguidor do O POPULAR Osama Mattos, que mora em Campinas, afirma que há uma semana que a água está acabando no período da tarde e só retorna na madrugada na região.

"Oi meu nome e Adriana moro no Parque Anhanguera 2 estamos sem água desde ontem. Ninguém nos informou sobre a falta pra podermos nos prevenir. Telefone da Saneago só de enfeite", Adriana.

"Bom dia. Bairro Vila Rosa também está sem água desde o sábado a noite", Lucas Ribeiro.

Leia abaixo a nota da Saneago:

A Saneago informa que o Rio Meia Ponte está apresentando significativa redução de sua vazão, prejudicando a captação de água bruta para tratamento e distribuição para a população da Grande Goiânia. Ações de fiscalização estão em andamento pela Secima e Delegacia do Meio Ambiente na bacia do Rio Meia Ponte acima da captação.

A Saneago ressalta que não está havendo racionamento de água e que está tomando todas as medidas possíveis para solucionar o problema no abastecimento de água, inclusive com a realização de obras de ampliação da produção, mas pede à população que economize água tratada e faça o uso mais racional possível de suas reservas domiciliares neste período.

Informamos que estão afetadas as regiões dos bairros de Goiânia: Jd. Petrópolis, São Domingos II, Bairro Floresta, Sollar Ville, Maysa, Jardim Atlântico, Faiçalvile, Marques de Abreu, Novo Horizonte,Vila Rosa, Orientville, Caravelas, Grajaú, Itaipu, Goiânia Viva, Jardim Guanabara, Aldeia do Vale, Orlando de Morais, Vale dos Sonhos, Itatiaia (zona alta); e Aparecida de Goiânia: Garavelo, Bairro Cardoso, Bairro Hilda, Vila Mariana, Jd Helvécia.