Saneago diz que reajuste de 6,27% na conta de água foi puxado pela inflação

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) informou nesta sexta-feira (26) que o reajuste tarifário de 6,27% foi taxado com base na inflação de 2016. Como adiantado pelo site do POPULAR na última quinta-feira (25), a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) aprovou o novo valor da conta de água e esgoto que começa a vigorar já no dia 1º de julho.

Para os usuários que utilizam fonte alternativa, entretanto, o valor fica fixado para o volume de 10 metros cúbicos de água por economia ao mês.

O diretor da de Relações com Investidores, Regulação, Novos Negócios e Governança da Saneago, Elie Chidiac, relatou que foi seguida a “Lei Federal no qual as concessionárias reguladas capturam a inflação dos 12 meses anteriores e aplicam nas tarifas. É o nosso caso”.

Segundo ele, foram observadas elevações nos custos com pessoal, materiais e serviços, “tudo constando no estudo tarifário enviado à AGR, e precisamos recompor esses custos. Isso não incidirá no lucro da empresa, é apenas para o custeio, para trazer um equilíbrio econômico-financeiro à Saneago. Iremos divulgar isso durante todo o mês de junho”, disse. “Pela Lei 13303, das estatais, o gestor tem que zelar pelo equilíbrio da empresa, caso contrário será responsabilizado pelos seus atos. Ou renúncia de receita ou má gestão. Por isso é somente para trazer o equilíbrio”, complementou.

Ainda conforme o diretor, estão previstos para este ano um investimento na ordem de R$ 350 milhões à estatal.

O gerente de Saneamento Básico da AGR, Eduardo Henrique da Cunha, ressaltou que o processo de análise do pedido começou há um mês. “Olhamos item por item e, por exemplo, os custos com energia elétrica ficaram mais baratos. Por outro lado, os contratos de refinanciamentos puxaram os custos da empresa para cima. Após a análise, chegamos ao patamar de 6,27%”, afirmou.