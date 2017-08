Samu ganha monitoramento

A partir desta quinta-feira (10), as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passam a contar com serviço de georreferenciamento, possibilitando o monitoramento dos veículos via satélite em Goiânia. Por enquanto, somente os gestores da rede municipal de saúde têm acesso à plataforma, mas de acordo com o diretor geral do Samu, André Braga, a ideia ...