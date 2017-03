Saldo do tumulto

Presos mortos no dia 23/2/2017 na Penitenciária Odenir Guimarães (POG): ■ Tiago César de Sousa, o Topete, de 33 anos, cumpria pena de 13 anos e 6 meses no regime fechado por tráfico de drogas. Estava na Ala C e, segundo a Polícia Civil, comandava o tráfico da região Oeste de Goiânia de dentro do presídio, em Aparecida de Goiânia. Foi morto a tiros...