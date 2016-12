Saiba o que abre e o que fecha no feriado de ano-novo em Goiás

Assim como no Natal, o primeiro dia do ano de 2017 caíra em pleno domingo. Portanto, veja o horário de funcionamento do comércio e demais órgãos em Goiânia, neste feriado.

Shoppings

BURITI SHOPPING

Sábado (31) – lojas e praça de alimentação e lazer 9h às 18h

Domingo (1º) – lojas fechadas e praça de alimentação e lazer das 12h às 22h

SHOPPING ESTAÇÃO GOIÂNIA

Sábado (31) - lojas das 8h às 16h e praça de alimentação das 9h às 18h

Domingo (1º) - shopping fechado

SHOPPING BOUGAINVILLE

Sábado (31) - lojas das 10h às 18h

Domingo (1º) - Só praça de alimentação das 12h às 22h

PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING

Data: Até 30 de dezembro

Horário: Lojas e Quiosques – 10h às 22h

Alimentação e Lazer – 10h às 22h30

Data: 31 de dezembro

Horário: Lojas e Quiosques – 10h às 17h

Alimentação e Lazer – 10h às 17h

Cinema – abertura às 11h30 / Última sessão – 16h

Data: 1º de janeiro

Horário: Lojas e Quiosques – Fechadas

Alimentação e Lazer – Abertura facultativa das 11h às 21h

Cinema – abertura às 15h30 / Última sessão – 22h

OUTLET PREMIUM BRASÍLIA

Data: Até dia 30 de dezembro

Horário: Lojas, quiosques e praça de alimentação – das 9h às 21h (horário normal)

Data: 31 de dezembro

Horário: Lojas, quiosques e praça de alimentação – das 9h às 16h (horário diferente)

FLAMBOYANT SHOPPING CENTER

Sábado (31) – lojas e praça de alimentação e lazer 10h às 19h

Domingo (1º) – praça de alimentação e lazer das 12h às 22h30

SHOPPING CERRADO

Dia 31 - 10h às 18h

Dia 1º - estabelecimentos das praças de alimentação e lazer têm abertura facultativa das 16h às 22h. As lojas estarão fechadas.



OUTBACK

Outback Shopping Flamboyant

Dia 31/12 (sábado): das 12h às 16h

Dia 01/01 (domingo): das 13h às 22h

Outback Passeio das Águas Shopping

Dia 31/12 (sábado): das 12h às 16h

Dia 01/01 (domingo): das 13h às 22h

Outback Goiânia Shopping

Dia 31/12 (sábado): das 12h às 16h

Dia 01/01 (domingo): das 13h às 20h

Data: 1º de janeiro

Horário: Lojas, quiosques e praça de alimentação – Fechados

GOIÂNIA SHOPPING

Dia 31 - das 10h às 19h

Dia 1º - Lojas fechadas. Já ​as praças de alimentação e lazer abrem das 11h às 20 horas​

ARAGUAIA SHOPPING

Dia 31 - das 8h às 17h

Dia 1º - Lojas fechadas

COMÉRCIO

O Sindicado do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) informou que os empresários não podem convocar empregados no domingo (1º).

MUTIRAMA E TELEFÉRICO

O Parque Mutirama vai funcionar normalmente no final de semana, das 9h às 18h. A entrada custa R$ 8 para crianças com idade entre 3 e 12 anos. A partir de 12 anos, é cobrado R$ 16 pelo ingresso. Há meia-entrada para estudantes.

Já o teleférico custa R$ 3 para crianças com idade entre 3 e 12 anos. A partir de 12 anos, é cobrado R$ 6. Há meia-entrada para estudantes.

SAÚDE

No sábado e no domingo, os casos de urgência e emergência serão atendidos nas unidades municipais de saúde que funcionam 24 horas:

Cais Amendoeiras; Cais Jardim Novo Mundo; Cais Chácara do Governador; Ciams Jardim Guanabara; Cais Curitiba; Cais Cândida de Moraes; Cais Finsocial; Ciams Jardim América; Cais Campinas; Cais Deputado João Natal; Cais Bairro Goiá; Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia - Crof; Hospital e Maternidade Dona Iris; Maternidade Nascer Cidadão; Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc; Ambulatório Municipal de Queimaduras (Núcleo de Queimaduras agora funcionando dentro do Cais Campinas); UPA do Residencial Itaipu e da região Noroeste.

ZOOLÓGICO

O Zoológico ficará aberto ao público entre as 9h e 17h. Os bilhetes custam R$ 5, tendo opção de meia-entrada.

BANCOS

Os bancos não funcionam nesta sexta-feira e retomam o expediente na segunda-feira (2).

CORREIOS

Não haverá expediente nas unidades de atendimento da empresa no sábado (31).

VAPT VUPT

As unidades do Vapt Vupt não funcionarão no sábado (31). Já nesta sexta-feira, elas operam em regime de escala:

- Unidades da capital:

Das 7h às 12h - Central do Empresário, Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico), Mangalô, Praça da Bíblia, Campinas, Ipiranga, shoppings Banana e Araguaia. Unidades Padrão Defensoria Pública, Delegacia Fiscal - Sefaz, Detran, Gespre, Goiasprev, Ipasgo, Juceg, Procon e Secima.

Das 7h às 13h - Unidade Padrão SCTI – Teleatendimento.

Das 8h às 13h - Unidades dos shoppings Buena Vista, Cidade Jardim e Passeio das Águas.

Unidades do interior

Das 7h às 12h – as unidades do Centro e do Setor Garavelo de Aparecida de Goiânia, Águas Lindas, Itumbiara, Rio Verde, Senador Canedo e Trindade

Das 8h às 13h - Admar Otto (Buriti Shopping – Aparecida de Goiânia)

Unidades que só retomam o atendimento na próxima segunda-feira (26): Alexânia, Alvorada do Norte, Anicuns, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus, Buriti Alegre, Caldas Novas, Catalão, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiatuba, Goianira, Itaberaí, Itapuranga, Iporá, Ipameri, Inhumas, Itauçu, Jataí, Jaraguá, Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Mozarlândia, Mineiros, Nerópolis, Novo Gama, Palmeiras de Goiás, Planaltina, Porangatu, Posse, Piracanjuba, Pires do Rio, Pirenópolis, Quirinópolis, São Miguel do Araguaia, Santo Antônio do Descoberto, Santa Helena e Valparaíso.

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Já a Prefeitura de Goiânia não decretou ponto facultativo. Assim, o horário de funcionamento dos órgãos municipais segue o mesmo nesta sexta-feira, das 8h às 18h.