Saiba o que abre e fecha no feriado de Tiradentes em Goiânia e região

Mais um feriado está chegando e o jornal O POPULAR preparou uma lista dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de Goiânia e região. Confira o que abre e o que fecha neste Dia de Tiradentes, próxima sexta-feira, 21 de abril.

Goiânia Shopping funcionará normalmente das 10h às 22h. Área de alimentação e lazer, das 10h às 22h30.

Flamboyant Shopping Center irá funcionar normalmente das 10h às 22h. Área de alimentação e lazer, das 10h às 22h. No domingo, alimentação e lazer: 12h às 22h30 e lojas: das 14h às 20h.

Buriti Shopping

Sexta-feira (21): Abre normalmente. Lojas – 10h às 22h; Praça de Alimentação – 10h às 22h30

Sábado (15): Abre normalmente. Lojas – 10h às 22h; Praça de Alimentação – 10h às 22h30

Araguaia Shopping funcionará normalmente. As lojas vão abrir das 10h às 22h e a área de alimentação e lazer, das 10h às 22h30.

Estação Goiânia

Sexta-feira (21): Horário diferenciado: Lojas – 9h às 19h; Praça de Alimentação – 10h às 22h

Sábado (15): Abre normalmente. Lojas – 8h às 20h; Praça de Alimentação – 10h às 22h

Outlet Premium Brasília estará em pleno funcionamento, com lojas e praça de alimentação e lazer abertos das 9h às 21h, na sexta (21), sábado (22) e domingo (23).

Mutirama

O parque de diversão no centro da capital vai funcionar durante todo o final de semana prolongado das 9h às 18h.

Zoológico

O Jardim Zoológico de Goiânia, localizado na Alameda das Rosas, setor Oeste, vai funcionar todos os dias normalmente das 8h30 às 16h.

Comurg

A Comurg funcionará neste feriado mantendo os trabalhos essenciais como varrição, coleta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes.

Os atendimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos não sofrem interrupção. Os usuários poderão solicitar serviços pelo telefone 3524-8555.

Hemocentro vai estar fechado durante o feriado e só retoma as atividades na segunda- feira (24).

Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa (CMAC) não funcionará no dia 21 de abril (sexta- feira). E retornará com suas atividades normais na segunda-feira (24).

Hospital Materno Infantil (HMI) funcionará em regime de plantão na sexta-feira (21). Os setores administrativos da unidade voltarão a funcionar normalmente na segunda-feira (24), a partir das 8h.

No ambulatório do Hospital Alberto Rassi (HGG) não haverá atendimento de consultas eletivas especializadas. Nos setores de cirurgia/internação, médicos e outros profissionais de saúde plantonistas seguem sua escala normalmente.

Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa)

Os setores administrativos da unidade estarão em recesso e voltarão a funcionar na segunda-feira (24), a partir das 8h. Já o atendimento de assistência de Urgência e Emergência funcionará normalmente durante o feriado.

Credeq

Não terá expediente administrativo na sexta-feira (21), mas funcionará em regime de plantão.

Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo (Huana)

Os serviços assistenciais continuam em funcionamento normal, com todos os plantões completos. Os setores administrativos da unidade voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (24).

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL)

A maternidade vai funcionar em regime de plantão no dia 21. Os setores administrativos da unidade voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, dia 24 de abril, a partir das 8h.

Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso)

Os servidores e celetistas do bloco administrativo terão ponto facultativo no dia na sexta- feira (21), retornando normalmente na segunda feira (24). As áreas assistenciais não terão alteração nas escalas plantonistas.

Hospital de Urgências Otávio Lage de Siqueira (Hugol)

O atendimento médico na emergência do Hospital será normal no feriado. Apenas o Banco de Sangue não fará captações na sexta-feira (21). No entanto, quinta-feira (20) e sábado (22) a coleta de sangue acontecerá normalmente, das 7h às 18h30 e das 7h às 12h, respectivamente.

Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)

Os atendimentos na Emergência funcionarão, normalmente, 24 horas. Já o atendimento Ambulatorial e Administrativo não ocorrerá de 21 a 23 de abril.

Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer)

No CRER o atendimento ambulatorial e as terapias estarão suspensas no dia 21. O serviço de Internação e UTI funcionam normalmente, sem interrupção. Os exames funcionam somente a ressonância magnética. Ressaltamos que para os exames o agendamento é eletivo - para pacientes internados no CRER ou previamente encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS)

Durante o feriado funcionará somente o serviço de curativos.

Hospital de Doenças Tropicais (HDT)

O atendimento de urgência e emergência funcionará normalmente. Já os setores administrativos, Farmácia Ambulatorial e o Ambulatório de Consultas estarão fechados com retorno às atividades na segunda-feira, dia 24 de abril, a partir das 7h.

Vapt Vupt

No feriado nacional de 21 de abril as unidades do Vapt Vupt de Goiânia e interior não vão funcionar.

No sábado (22) algumas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas, Itumbiara e Trindade funcionarão em seu horário normal (veja relação abaixo).

Unidades da capital:

Das 7h às 12h – Unidades Fixas: Praça da Bíblia, Campinas, Shoppings Banana e Araguaia. Unidades Padrão Detran e Ipasgo

Das 7h às 13h - Unidade Padrão SCTI – Teleatendimento

Das 8h às 13h - Unidades fixas: Shopping Buena Vista e Cidade Jardim

Unidades do interior:

Das 7h às 12h – Águas Lindas, Aparecida de Goiânia (Garavelo), Itumbiara e Trindade

Das 8h às 13h - Aparecida de Goiânia (Admar Otto - Buriti Shopping) e Anápolis

Fecham as portas na sexta-feira (21) e só retornarão ao atendimento ao público na segunda-feira (24) as unidades:

Goiânia

Mangalô, Ipiranga, Passeio das Águas, Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico Teixeira), Sefaz, Gespre, Goiasprev, Juceg, Secima, Procon e Defensoria Pública.

Interior

Aparecida de Goiânia (unidade Centro), Alexânia, Alvorada do Norte, Anicuns, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus, Buriti Alegre, Caldas Novas, Catalão, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiatuba, Goianira, Itaberaí, Itapuranga, Iporá, Ipameri, Inhumas, Itauçu, Jataí, Jaraguá, Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Mozarlândia, Mineiros, Nerópolis, Novo Gama, Palmeiras de Goiás, Planaltina, Porangatu, Posse, Piracanjuba, Pires do Rio, Pirenópolis, Quirinópolis, São Miguel do Araguaia, Santo Antônio do Descoberto, Santa Helena e Valparaíso., Rialma, Rubiataba, Rio Verde e Senador Canedo.