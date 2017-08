Saiba como ser um voluntário

Você já pensou em ser um voluntário? Doar algumas horas do seu tempo para o outro? Se a sua resposta for sim, saiba que em Goiás existem mais de 170 instituições cadastradas onde é possível desenvolver atividades direcionadas ao interesse social.

Segundo a chefe da rede socioassistencial da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Caroline Geiza Ferreira, a maior demanda é na área da saúde e não existe uma quantidade mínima de horas para se dedicar ao voluntariado, “10 minutos já é importante pra alguém que precisa deste trabalho voluntário”, afirma.

É importante lembrar que o trabalho não gera vínculo empregatício nem obrigações trabalhistas ou previdenciárias segundo a Lei do Voluntariado de 1998.

Os interessados devem entrar em contato com o Centro e fazer o pré-cadastro para participar da capacitação e em seguida ser encaminhado para as instituições parceiras da OVG, o mesmo processo vale para as entidades sociais que se interessam em se tornar parceiras deste projeto.

Para mais informações basta entrar em contato pelos telefones: (62) 3201-9707 ou (62)3201-9709 e também pelo site da OVG e através do portal Central do Voluntariado.