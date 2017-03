Saiba como conseguir desconto de 50% no IPVA em Goiás

Pouca gente sabe, mas uma iniciativa de educação do governo oferece 50% de desconto no valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Goiás.

O benefício é atribuído aos proprietários de veículos com motor 1.0 ou motocicletas de até 125 cilindradas, que estejam adimplentes, não tenham recebido multas de trânsito ou se envolvido em acidentes nos últimos 12 meses.

A determinação é uma ação pioneira em todo o país, para incentivar os motoristas a atuarem de forma defensiva no trânsito.

A ação que está em vigor desde o ano de 2012 e vem contribuindo com o Plano Nacional de Redução de Acidentes de Trânsito da Organização das Nações Unidas (ONU), que pretende reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2020.

Entre os anos de 2012 e 2013, houve uma redução de aproximadamente 50% no número de acidentes em todo o estado.