Saúde: Falta de dinheiro afeta atendimento

Depois de fechar a ala Espaço Jasmim do Hospital e Maternidade Dona Iris, na Vila Redenção, em dezembro do ano passado, por falta de repasses da Prefeitura, a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc), que administra a unidade e ainda a Maternidade Nascer Cidadão, no Jardim Curitiba 3, agora tem recebido ameaças de fornecedores...