Saúde: Estado repassa R$ 86,9 milhões atrasados para OSs

O Estado conseguiu repassar R$ 86,9 milhões para abater parte da dívida com as organizações sociais (OSs) que gerenciam 16 unidades públicas de saúde em Goiás. A promessa é de que um repasse de R$ 100 milhões seria feito até segunda-feira última. O valor pago foi apurado em levantamento do POPULAR no site da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A promessa de repass...