Saúde, educação e transporte confirmam adesão à greve geral em Goiânia

Vários sindicatos em Goiânia estão se mobilizando para participar da greve geral contra as Reformas da Previdência e Trabalhistas prevista para a próxima sexta-feira (28), em todo o Brasil.

O presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato), professor Flávio Alves, explicou que estão mobilizando e convocando todos os docentes a participarem. “Estamos conversando com o sindicato dos técnicos e o Diretório Central dos Estudantes (DCE). Não podemos aceitar esse desmonte proposto pela Reforma da Previdência. Acreditamos que a adesão será forte”, pontua o professor.

Flávio Alves defende que a greve geral desta sexta é uma oportunidade para mostrar que não aceitam o que está sendo proposto, como o projeto de terceirização já aprovado na Câmara dos Deputados.

O assessor do Sindsaúde, Júnior César de Oliveira, explicou que o sindicato também aderiu a paralisação e que estão empenhados em levar o máximo possível de trabalhadores para a manifestação. “Estamos mobilizando a categoria, inclusive através das redes sociais, e conversando com a população de uma forma geral”, afirmou Júnior.

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado de Goiás (Sindittransporte) explicou a reportagem do POPULAR que o sindicato é filiado a Força Sindical e orientou para entrar em contato com a mesma.

A assessoria da Força Sindical afirmou que a categoria está se organizando, mas não passou detalhes do que está sendo estruturado.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) afirmou que irá sim participar da greve geral na sexta. No entanto, a participação e a logística serão definidas após uma reunião onde será apresentada e votada uma proposta do Governo para o encerramento da paralisação da categoria que já dura 41 dias. A concentração na capital está marcada para às 8h na Assembleia Legislativa depois o grupo irá percorrer até a Praça Cívica, as Avenidas Goiás e a Bandeirantes.

Mobilização nacional

A mobilização dos trabalhadores para a greve geral de sexta-feira (28) está ocorrendo em todo o país. O objetivo da ação é protestar contra a reforma da Previdência e as mudanças na legislação trabalhista propostas pelo governo Michel Temer.

Em entrevista ao site Uol, o secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em São Paulo, João Cyres, explicou que os sindicatos estão se mobilizando e que há uma grande expectativa para o dia. “Desde 1966 o Brasil não vive uma greve geral. Os sindicatos estão mobilizando suas bases e aprovando a participação das categorias em assembleia”, afirmou.

No entanto, a paralisação de sexta só atingirá o objetivo desejado se categorias como os metalúrgicos, petroleiros e o setor de transportes aderirem, do contrário o efeito não será o desejado pontua a professora do departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Paula Marcelino ao Uol.