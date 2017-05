Saúde convoca para o Dia D da vacinação contra a gripe neste sábado, em Goiás

O secretário da Saúde de Goiás, Leonardo Vilela, convoca todas as pessoas que compõem os grupos de risco para influenza e que ainda não compareceram aos postos de vacinação a se imunizarem contra a doença. O Dia D da Campanha Nacional contra a Influenza é neste sábado (12) em todo o Estado.

Para acolher a população, a Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), em parceria com as secretarias municipais da Saúde, disponibiliza 911 postos de vacinação fixos e 850 postos móveis, além de 320 veículos e embarcações. Ao todo, 5.448 profissionais estão envolvidos na campanha, que vai até 26 de maio.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza objetiva vacinar, em todo o Estado, pelo menos 90% do total de 1.573.343 pessoas que integram os grupos prioritários. Até agora, conforme levantamentos da Gerência de Imunização e Rede de Frio da SES-GO, foram imunizadas 43% das pessoas que compõem este contingente populacional.

Leonardo Vilela destaca que Goiás é o quarto Estado com o maior porcentual de doses aplicadas, perdendo apenas para os três estados da Região Sul, onde o inverno é mais rigoroso. O secretário alerta que a vacinação é extremamente importante para reduzir o número de internações hospitalares, de complicações e de mortes decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

Vírus

O secretário da Saúde de Goiás, Leonardo Vilela informou, durante a entrevista coletiva nesta sexta-feira (12) que a vacina disponibilizada na rede pública protege a população contra os vírus A/H1N1, A/H3N2 e B. No ano passado houve uma epidemia de influenza A/H1N1, o que levou a SES-GO a antecipar o início da campanha para meados de abril.

Neste ano, conforme explicou o secretário, está havendo predomínio do vírus H3N2. Até hoje foram registrados 36 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por Influenza, dos quais 29 foram decorrentes do vírus A/H3N2, 6 pelo vírus B e 1 por A/H1N1. A SES-GO confirmou dez mortes por influenza. Destas, seis foram causadas pelo vírus A/H3N2 e quatro pelo vírus B.

Grupo de Risco

Integram os grupos de risco para influenza as crianças de 6 meses a menos de 2 anos; crianças de 2 anos a menos de 5 anos; gestantes; mulheres que deram à luz há 45 dias; pessoas com 60 anos ou mais; indígenas; professores; portadores de doenças crônicas não-transmissíveis; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medida socioeducativa ou estão privados de liberdade e servidores do sistema prisional.