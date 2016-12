Saúde: Atraso nos repasses aperta OSs

A dívida do Estado com organizações sociais (OSs) da saúde é atualmente de 131,6 milhões e a maioria dos repasses está em atraso há mais de dois meses. A demora dos recursos financeiros provoca problemas no atendimento à população, como o aumento da dívida das OSs com fornecedores e a redução do número de médicos por plantão, e já causou a rescisão de um contrato com...