Saúde amplia para 67 as salas de vacina contra a gripe em Goiânia; confira lista completa

Na reta final da vacinação contra influenza, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia de 37 para 67 as salas de vacinas da Capital. Com menos de dez dias para o fim da Campanha, a vacinação termina nesta sexta-feira (26), 85 mil doses ainda devem ser aplicadas para que a meta de imunizar 90% da população de risco seja alcançada.

Além da influenza, as unidades oferecem as demais vacinas do Calendário Nacional de Imunização. As únicas exceções são o Cais de Campinas e o Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante, no setor Pedro Ludovico, que disponibilizam exclusivamente as doses contra a gripe.

Já nos Cais Amendoeiras e Goiá, as vacinas de rotina estão disponíveis somente no período matutino, enquanto a contra gripe pode ser encontrada durante todo o dia.

Números

Entre os grupos de risco, o das pessoas com mais de 60 anos é o que apresenta melhor índice de cobertura. De um total de 127.724 idosos, 112.266 já foram imunizados, o que corresponde a 87,90% desta população. Já entre crianças de seis meses a menores de quatro anos, os números apontam baixa procura. Menos da metade (44.37%) dos pequenos da Capital se vacinaram contra a gripe. A meta é que até dia 26, cerca de 77 mil crianças sejam imunizadas contra a doença.

Apesar deste ano ter sido estabelecido um cronograma de vacinação para os grupos de risco, a população deve procurar as unidades de saúde mesmo que já tenha passado a data específica para se vacinar. Sobre o fim da Campanha, cabe ao Ministério da Saúde definir se haverá prorrogação ou não do período.

Confira abaixo a lista atualizada com as 67 salas de vacinação na capital: