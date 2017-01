Saída para Bonfinópolis será duplicada

Durante a inauguração do viaduto da GO-080, o governador Marconi Perillo prometeu, até o fim da gestão, entregar todas as saídas de Goiânia duplicadas. As prioridades deste ano são: concluir a duplicação até o viaduto da Belém-Brasília e iniciar o processo na GO-010, entre a capital e a cidade de Bonfinópolis.“Pretendemos começar a duplicação para Bonfinópolis ainda est...