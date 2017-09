Sócio do Coco Bambu responde cliente preconceituoso com poesia

Um dos sócios da badalada franquia de restaurantes de comida nordestina Coco Bambu ganhou destaque ao responder com poesia a queixa preconceituosa de um cliente na internet.

A avaliação foi postada no site Trip Advisor pelo usuário identificado como Mohseen H. No título, ele escreve: “Só pode ser nordestino”. Em seguida, reclama do mau atendimento e da qualidade da comida do restaurante.

Ao responder o cliente, entretanto, um dos sócios da unidade do restaurante em Campinas (SP) pediu desculpas pelo ocorrido, e responsabilizou o cliente por crime federal.

Veja a resposta completa:

“Ficamos tristes que sua experiência em nosso restaurante não tenha sido boa. O senhor tem todo o direito de reclamar caso acredite que os alimentos não são frescos (apesar de recebermos diariamente), também pode reclamar da demora do prato. Peço desculpas em nome da equipe pelas falhas.

Para o preconceito (Crime federal segundo a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989), deixo um poema:

‘Eu sou de uma terra que o povo padece

Mas não esmorece e procura vencer.

Da terra querida, que a linda cabocla

De riso na boca zomba no sofrer

Não nego meu sangue, não nego meu nome

Olho para a fome, pergunto o que há?

Eu sou brasileiro, filho do Nordeste,

Sou cabra da Peste, sou do Ceará.’

Patativa do Assaré”