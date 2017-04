Sócio de dono de restaurante em Anápolis encontrado morto continua desaparecido em Luziânia

O empresário Edmar Almeida continua desaparecido desde domingo (23), quando foi passear de lancha no Lago Corumbá IV, em Luziânia, com o sócio, o também empresário Élson Divino Pereira de Abreu, 36 anos, dono do Vesúvio Restaurante Chopperia, em Anápolis, que já foi encontrado, sem vida, às margens do lago.

O Corpo de Bombeiros continua fazendo as buscas para encontrar Edmar. A Polícia Civil investiga se aconteceu algum crime contra eles.

Os bombeiros encontraram o corpo de Éson na segunda-feira (24), mas de acordo com o Instituto Médico Legal (IML), ele sofreu um traumatismo craniano e não afogamento. O corpo foi velado e enterrado no cemitério Memorial Parque de Anápolis, na noite de terça-feira (25).

Segundo o delegado Rodrigo Mendes, após a conclusão das buscas pelo Corpo de Bombeiros, ele quer ouvir parentes de Élson e Edmar. “A Policia Civil trabalha com várias possibilidades. Não descartamos existência de um crime, mas preliminarmente, vamos aguardar as buscas no sentido de localizar outras vítimas. O inquérito policial já foi instaurado e vamos continuar com as diligências para ouvir os familiares da própria vitima para tentar elucidar de maneira conclusiva essa situação”, disse em entrevista à TV Anhanguera.