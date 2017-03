“Só quis passar medo nele, se eu tivesse intenção de matar, teria feito”, diz condenado em Goiânia

Rafael Ferreira de Almeida e Washington Lopes Martins foram condenados nesta quinta-feira (2) por tentativa de homicídio. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), eles tentaram matar Wilton Adriano David Júnior, no dia 1º de novembro de 2015, na Rua BF 29F, Bairro Floresta, em Goiânia. A condenação é do 1º Tribunal do Júri, presido pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara.

Conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), Wilton Adriano conduzia sua moto quando foi atropelado. Ao levantar, a vitima foi atingida por tiros de arma de fogo, mas conseguiu fugir e se esconder em uma casa próxima ao local.

Ainda de acordo com o TJ, em depoimento, Rafael confessou ter efetuado os disparos e acrescentou: “só quis passar medo nele, se eu tivesse intenção de matar, teria feito”. Já Washington negou o atropelamento e disse não saber se Rafael tinha a intenção de atirar em Wilton.

Rafael teve sua pena definida em 9 anos e 4 meses de reclusão. Já Washington foi condenado a 9 anos. Eles deverão cumprir pena na Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, em regime incialmente fechado.