Só 1% das cidades tem cobertura adequada da vacinação de HPV

Apenas 22 cidades, o equivalente a 1% dos 5.570 municípios brasileiros, têm 80% ou mais das meninas de 9 a 14 anos com esquema vacinal do HPV completo, ou seja, que tomaram as duas doses necessárias para que fiquem imunes ao vírus. Os dados foram divulgados ontem em entrevista coletiva conjunta dos ministérios da Saúde e Educação. Em números absolutos, isso significa ...