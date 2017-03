Sábado será de chuvas isoladas e moderadas em Goiás

Áreas de instabilidade atuam em todas as regiões de Goiás neste sábado (25), por causa da umidade vinda da região Amazônica. Porém, a chuvas serão de forma isolada e moderadas. Na região Norte, chuva de curta duração e acompanhada de trovoadas a qualquer hora. No Sul e no Leste, o predomínio é de sol pela manhã e à tarde chove com trovoadas. Nas regiões Central e Sudoeste, a previsão é de chuva rápida, também com trovoadas, a qualquer hora.

A previsão do tempo para o sábado em Goiânia é de chuva curta, acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima fica em 20ºC e a máxima chega a 30ºC. Unidade relativa do ar entre 65% e 78%.

As informações são do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia de Goiás, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.