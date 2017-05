De acordo com a previsão do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria do Desenvolvimento, o sábado (13), será ensolarado em todas as regiões de Goiás. A região Centro-Norte vai registrar baixa umidade.

Em Goiânia, as temperaturas vão oscilar entre 17ºC e 31ºC. O dia será de sol entre poucas nuvens. A umidade máxima do ar atingirá 76%.