Rua da Divisa no Setor Jaó alaga após chuva

A Rua da Divisa, no Setor Jaó, em Goiânia ficou alagada após a forte chuva que caiu na capital durante a madrugada desta quarta-feira (8).

A Rua da Divisa era via de acesso ao Aeroporto Santa Genoveva a partir da BR-153. O mesmo trecho foi interditado nos dois sentidos há um ano, após enchente do Córrego Jaó, também motivada por forte chuva.

Na época, agentes de trânsito e da Defesa Civil estiveram no local para orientar os motoristas. Nesta manhã, de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, não há agentes na via. Segundo a SMT, o local não está intransitável e uma equipe deve ser encaminhada para averiguar a situação.