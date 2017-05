Roubos ocorrem a qualquer hora, reclamam moradores

Moradores do Setor Moinho dos Ventos, região sudoeste da capital, reclamam do grande número de roubos, que ocorrem a qualquer hora do dia. Também afirmam que bairro é mal iluminado e ermo. O estudante Rafael Norberto, de 19 anos, disse que só vai na academia durante o dia e que à noite ninguém sai de casa. Mesmo indo na academia de tarde, ele lamenta o fato de não...