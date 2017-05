Roubo de veículo no Leste Universitário termina em acidente

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (19), suspeito de roubar um veículo no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe estava em patrulhamento quando foi avisada sobre o roubo de um VW Voyage preto no Setor Leste Universitário e que o ladrão teria fugido em direção ao Jardim Guanabara.

De acordo com a polícia, a equipe localizou o carro, mas o condutor tentou fugir e no trevo da Avenida Perimetral com a GO-080 colidiu com uma palmeira. Ainda segundo a PM, o suspeito dispensou um simulacro de pistola e tentou fugir à pé, mas acabou detido.

O homem já tinha três passagens por roubo pela polícia.