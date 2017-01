Roubo de animais do Zoológico de Goiânia é investigado

A Polícia Civil está investigando o roubo de animais do Zoológico de Goiânia, o crime foi identificado em dezembro de 2016. O caso foi repassado para responsabilidade da delegada Lara Menezes Melo. De acordo com a delegada, as investigações estão seguindo de forma sigilosa, mas há suspeitas de que seja uma quadrilha de tráfico de animais. Câmeras de segurança vão ser analisadas para ajudar a descobrir a autoria do crime.

Ao todo, 13 cobras e um jabuti estão na lista dos animais que desapareceram do zoológico. As cobras são das espécies: salamandra, cobra do milho, cobra cachorro, jiboias e cobra píton.

Ainda não há informações sobre a quantidade de animais que foram levados. A Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) trabalham juntos para resolver o caso.