Rombo de até R$ 32 milhões

A Universidade Federal de Goiás (UFG), segundo o reitor Orlando Afonso Valle do Amaral, não fechará o ano com saldo positivo “em hipótese alguma”. A explicação é que a União tem planejado verbas menores a cada ano e, ainda assim, faz o contingenciamento dos recursos, sendo de 15% no custeio e 40% no investimento. Para se ter uma ideia, a UFG estima um prejuízo para o...