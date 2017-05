Romaria do Divino Pai Eterno 2017 espera receber cerca de 2,5 milhões de fiéis

A programação completa da Romaria do Divino Pai Eterno foi divulgada nesta terça-feira (23), a festa acontece entre os dias 23 de junho e 2 de julho, no Santuário Basílica de Trindade, Região Metropolitana de Goiânia.

A Romaria 2017 tem como tema “Maria serva humilde e fiel ao pai eterno”, em comemoração aos 300 anos em que foi encontrada a imagem de Nossa Senhora de Aparecida no Rio Paraíba, em São Paulo. “Falar de Maria é lembrar esse contexto da pessoa humana, de Deus que convida, escolhe, capacita e conta com cada um de nós para que sejamos colaboradores Dele na obra da redenção”, disse o reitor do Santuário Basílica de Trindade, Pe. Edinisio Pereira.

Segundo os organizadores, são esperados 2,5 milhões de pessoas nos dez dias de festa que já possui mais de 170 anos de tradição. Durante as celebrações há missas de hora em hora e os fiéis se reúnem em novenas e rezas de terços. Além dos tradicionais desfiles de carros de boi e queimas de fogos.

De acordo com o reitor, esse ano a novidade será a comemoração do primeiro ano do Cine Teatro, em frente à Igreja Matriz. “Serão exibidos filmes, e programações diferenciadas de forma gratuita. Então, queremos dar esse caráter evangelizador como sempre é o objetivo do Cineteatro e o romeiro poderá participar de tudo que vamos oferecer”, explicou o Pe. Edinisio Pereira.