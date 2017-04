'Rolezinho' motorizado termina com apreensão de 73 motos

A Polícia Militar apreendeu 73 motocicletas durante cerco a um "rolezinho" motorizado, no início da noite deste domingo, 17, em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo. De acordo com a PM, cerca de 120 jovens em motocicletas se reuniram no bairro Campininha, no distrito industrial do município, bloquearam ruas e passaram a realizar manobras arriscadas. Acionada por moradores, a PM mobilizou viaturas e um helicóptero Águia para abordar os participantes.



Várias ruas foram bloqueadas e, ao perceberam a ação, alguns motoqueiros fugiram por terrenos baldios. Conforme relatos dos policiais, muitos abandonaram as motos na rua e fugiram a pé.



A PM abordou cerca de 100 pessoas e alguns condutores foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil por falta de documentos ou resistência à ação policial.



Foram aplicadas 131 multas por irregularidades, entre elas falta de uso de capacete e de habilitação. As motos apreendidas, a maioria por estarem com documentação irregular, foram guinchadas



Sobre duas rodas



Inspirados nos tradicionais "rolezinhos" de shoppings, que passaram a ser reprimidos pela segurança dos estabelecimentos, os "rolezinhos" motorizados são convocados pelas redes sociais e quase sempre o condutor leva alguém na garupa para apreciar as manobras.



Em Sorocaba, os grupos têm se reunido aos fins de semana nas regiões do Éden, Aparecidinha e Alto da Boa Vista. A PM informou que a ação foi necessária porque as manobras colocavam em risco os moradores da região e os próprios condutores.