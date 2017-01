Rodovias sem luz e inseguras

Quem trafega pelas rodovias que cortam Goiás, tanto estaduais como federais, tem percebido que mais trechos têm ficado no escuro, mesmo com toda uma estrutura de iluminação. Percursos nas saídas de Goiânia concentram as principais reclamações. Um dos casos mais críticos é o da BR-060, trecho entre Goiânia e Guapó, com 12 quilômetros de escuridão.

Já na GO-070, sentido Goiânia Inhumas, o problema persiste há pelo menos três meses, segundo os condutores e moradores da região (veja o quadro). O caminhoneiro autônomo Ricardo Luiz, de 31 anos, passa todo dia por essa estrada e confirma a dificuldade. “Também entre Caturaí e Goianira costuma ficar apagado. Como é intercalado fica difícil fazer uma estimativa, mas eu acredito que entre 4 e 5 quilômetros da GO-070, entre Goiânia e Caturaí, estão no escuro”, estima.

Para ele, o risco de ocorrer algum acidente aumenta. “Perde a visibilidade. Temos que ficar revezando o farol alto com o normal. Se não usamos, o motorista que vem do outro lado usa, então cega a gente. A iluminação traz mais segurança. Sem ela, temos muitos pontos cegos na rodovia. Ainda mais em um período chuvoso”, afirma.

Em um posto logo na saída de Goiânia a frentista Cristina Peixoto, 40, atribui os dois assaltos sofridos nos últimos dois meses à falta de iluminação. “Aqui funciona 24 horas e sem esse benefício fica ainda mais visado. Tem gente que mora aqui perto e vem morrendo de medo a pé para o trabalho. Na verdade, todos ficaram com medo no posto.”

E a situação interfere, inclusive, na vida dos moradores da região. A dona de casa Rosângela Maria, que mora no Setor Vila Mutirão, às margens da GO-070, teme pela filha que em breve voltará para casa de noite com a retomada do ensino. “Ela está na faculdade. Mesmo ela vindo de carro é perigoso, tanto para dirigir como para chegar em casa por causa dos bandidos. Logo as aulas começam e a gente torce para que o problema seja resolvido”, diz.

Rodovia dos Romeiros

A GO-060, conhecida como Rodovia dos Romeiros, também tem apresentado alguns problemas pontuais, conforme os relatos dos motoristas. “São poucos que estão apagados, mas já atrapalha. Ainda está bom, só que o meio termo não funciona”, diz o autônomo Cleodivaldo Gonçalves, 36. A preocupação dele é com a sinalização deficitária em parte da rodovia. “Aí, em alguns trechos, junta com a falta de iluminação, a gente fica desorientado”, expõe.

A Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) diz, por email, que as equipes da pasta executaram “obras de conservação na GO-060, no trecho Goiânia-Trindade, com os serviços de microrrevestimento na pista e acostamento pelo programa Rodovida Manutenção. A sinalização será implantada no trecho após a conclusão do processo licitatório que está em fase final”.