Rixa entre gangues pode ter motivado assassinato de jovem em Goiânia

Uma jovem de 18 anos morreu e homem ficou ferido após serem atingidos por vários disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira (4), na Rua 4, no setor Parque Atheneu, próximo à Escola Municipal Padre Zezinho, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas, que já tinham passagens, estavam em um carro quando três pessoas se aproximaram a pé e atiraram diversas vezes. A suspeita é de que o motivo do crime tenha sido uma rixa entre gangues da Capital.

Segundo a PM, a jovem já tinha sofrido, recentemente, uma tentativa de homicídio. Uma arma de fogo com seis munições foi encontrada no carro.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) deve apurar o caso.

Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso.