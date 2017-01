“Risco para quem trabalha”

Cada agente penitenciário em Goiás é responsável pela guarda de 90 presos, segundo Jorimar Bastos, presidente da Associação dos Servidores do Sistema Prisional do Estado de Goiás (Aspego). “A situação hoje é de risco total. É muito desproporcional isso. Os servidores vivem com medo, angustiados, acometidos com doenças profissionais como estresse e depressão.”O concurso realizado...