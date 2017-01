Revista na CPP em Aparecida encontra armas, drogas e celulares

Uma revista em duas celas do bloco 4, de uma das alas da Casa de Prisão Provisória (CPP), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, realizada na terça-feira por agentes prisionais, com apoio do Grupo de Operações Penitenciárias (Gope), apreendeu um grande número de objetos, armas e drogas.

Foram cerca de 30 chips telefônicos, 16 celulares, 11 smartphones, carregadores e fones, dois relógios, cinco canivetes, oito facas grandes, sendo seis novas, dois chuchos e dois facões. Também foram encontradas também porções de cocaína, maconha, crack, ecstasy e pontos de LSD. Há uma média de 30 presos em cada cela com capacidade para oito pessoas.

O presidente da Associação dos Servidores do Sistema Prisional de Goiás (Aspego), Jorimar Bastos, afirma que a falta de agentes penitenciários em número suficiente pode contribuir para a entrada desses objetos. Jorimar não concorda com a proposta do governo federal, de colocar forças do Exército para fazer varreduras nos presídios. “Vão piorar o clima”, justifica.