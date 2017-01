Resultado do Enem: compare a sua pontuação com a nota de corte de 2016 da UFG

Para alívio de muitos estudantes, finalmente, saiu o resultado do Enem 2017. Para ter acesso, o estudante precisa digitar CPF e senha no site http://enem.inep.gov.br/participante. No resultado, os candidatos poderão saber quanto tiraram em cada uma das quatro provas do exame: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática; também terão acesso à nota da redação, cujo tema foi a intolerância religiosa no Brasil.

Com a pontuação em mãos, agora começa outro drama para os alunos: em qual curso se inscrever? Se o seu interesse for ingressar na Universidade Federal de Goiás pelo Enem, confira na tabela as maiores e as menores notas de corte Sisu 2016 na UFG.

As inscrições para a edição do primeiro semestre de 2017 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ocorrem entre os dias 24 e 27 de janeiro, segundo o ministro da Educação Mendonça Filho. Serão ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. O número é maior do que o ofertado no ano passado, quando foram disponibilizadas 205.514 vagas.

No primeiro lugar geral da disputa na instituição ficaram as vagas do curso de graduação em Medicina no campus de Goiânia, com 775,10 pontos no Enem. No segundo lugar, novamente Medicina, mas na cidade de Jataí, com 766,88 pontos nas notas de Corte do Sisu 2016 na UFG.

O curso de graduação em Direito emplacou o terceiro lugar com os candidatos às vagas do turno da manhã, com 742,61 pontos em Goiânia. Para o turno da noite a nota foi também muito alta, com 735,36 pontos, ficando com o quarto lugar nas notas e corte Sisu 2016 na UFG.

Já a menor disputa foi registrada para as vagas do curso de graduação em Química, na cidade de Jataí, com 526,64 pontos nas notas de corte Sisu 2016 na UFG.

Veja a seguir a pontuação completa das notas de corte Sisu 2016 na UFG: