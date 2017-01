Resultado de prova prática de residência médica para o Hospital das Clínicas é cancelado

Após iniciar uma investigação para apurar a existência de uma fraude durante a realização da prova prática de residência médica para o Hospital das Clínicas (HC), o Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO) conseguiu uma liminar que anula o resultado do certame.

De acordo com a decisão, as regras que previam a isonomia da prova, estabelecidas no edital foram quebradas devido ao uso irregular de jalecos que não foram os cedidos pela organização para a realização da prova. Além disso, o transporte dos concorrentes da primeira fase do certame para a segunda fase foi incorreto.

A data para realização da nova prova será divulgada na próxima terça-feira (24).

OUTRA IRREGULARIDADE

No último dia 9, oito alunos da Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável pela prova e pelo HC, fizeram uma denúncia junto ao MPF/GO, alegando terem sido prejudicados, já que alguns candidatos puderam usar o celular, mesmo o uso do dispositivo estando proibido pelo edital. A UFG negou o ocorrido.