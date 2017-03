Resultado de concurso para agente prisional é homologado nesta sexta-feira

Será publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (24), a homologação do resultado final do concurso para Agente de Segurança Prisional.

De acordo com a superintendente da Escola de Governo Henrique Santillo, Liliane Morais Batista de Sá, a divulgação, prevista para o dia 27 de março, foi antecipada pela equipe.

O concurso previsto no Edital 001/14 é para o provimento de 305 vagas para agente de segurança prisional, mais 156 de cadastro reserva. Todos para nível superior e com remuneração de R$ 2.847,23.