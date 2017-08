Resultado de concurso atrasado

O resultado do processo seletivo simplificado da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), que deveria ter sido divulgado no último dia 10, deve sair ainda esta semana, conforme informou ontem o presidente da agência Alexandre Magalhães. O atraso na divulgação do resultado se deu por “falta de recursos humanos”. O processo seletivo simplificado teve o edital p...