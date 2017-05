Restaurante Cidadão de Campinas será fechado para reforma

Inaugurado em abril de 2005, o Restaurante Cidadão do bairro de Campinas, em Goiânia, será fechado na próxima segunda-feira (29).

De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que mantém o local, a medida será tomada para que adequações sejam feitas na cozinha do espaço, atendendo normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Com a reforma, os alimentos poderão ser cozinhados e preparados no próprio restaurante, diferente do que acontece atualmente, já que uma empresa é contratada para preparar e transportar as refeições até o local.

Ainda segundo a OVG, com o valor de R$ 2 por refeição, o Restaurante Cidadão de Campinas atende, por dia, 2.350 pessoas. A estimativa para conclusão das obras de reforma é de 60 dias.

A outra unidade do Restaurante Cidadão, no Centro, continuará funcionando normalmente.