Residencial em Pirenópolis terá energia solar fotovoltaica

O Residencial Luciano Peixoto, parceria entre a Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Caixa Econômica Federal, com recursos do Cheque Mais Moradia e FGTS/Imóvel na planta, terá energia solar fotovoltaica nas 149 casas, em Pirenópolis, a 150 km de Goiânia.

O empreendimento está com 94% da obra executada e deve ser entregue nos próximos meses, já com uma placa de energia solar fotovoltaica instalada em cada unidade, que deve gerar economia de energia de 30 a 40%. Será o primeiro residencial de interesse social em Goiás entregue com o sistema, que ainda pode ser ampliado para duas placas, aumentando a economia de energia para 60%. O investimento para instalação das placas é de R$ 3 mil por unidade, recurso do Cheque Mais Moradia do Governo de Goiás.

A Agehab prevê inicialmente a instalação de energia solar fotovoltaica em pelo menos 1.200 moradias construídas pela Agehab. Segundo Luiz Stival, presidente da Agehab, esta é uma das propostas presentes no projeto de habitação sustentável. A Agência trabalha, ressalta ele, com a meta de fazer com que Goiás seja o estado brasileiro com o maior número de conexões de geração fotovoltaica, além de colocar três municípios goianos entre as quatro cidades com maior quantidade de unidades geradoras do País.

Além de Pirenópolis, os primeiros municípios beneficiados serão Alto Paraíso (40 unidades), Caçu (270 unidades) e Palmeiras de Goiás, com dois projetos diferentes. Um com 260 unidades, e o outro com 480. A casa-modelo, com todo o aparato, já foi montada no Jardim Curitiba 2, bairro da Região Noroeste de Goiânia.