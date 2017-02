Reserva abriga mata nativa e nascentes

Com 80% dos seus 32,5 mil hectares de mata nativa preservada, a Reserva Legado Verdes do Cerrado, em Niquelândia, é uma aposta das Reservas Votorantim Ltda e a da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). “O plano de negócio é para que o território seja autossustentável, aliando preservação, pesquisa, com a possibilidade de integração dos negócios convencionais com os novos ne...