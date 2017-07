Repercussão do acidente no Parque Mutirama leva assunto para o ‘trending topics’ do Twitter

Horas depois de 11 pessoas ficarem feridas em um acidente no Parque Mutirama na tarde desta quarta-feira (26), em Goiânia, o nome do parque de diversões goiano apareceu no Trending Topics brasileiro do Twitter.

O acidente repercutiu e está sendo um dos assuntos mais comentados na rede social. A maioria dos internautas lamenta o caso e reclama que as atrações do parque são antigas e sem manutenção.

Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, Patrick Nowak, as vítimas estavam em um brinquedo giratório, conhecido como Twister, e há a suspeita de ruptura no motor central. Alguns ocupantes foram ejetados.

Após a notícia do acidente, uma internauta relembrou uma postagem feita em janeiro deste ano em seu canal do YouTube, alertando sobre uma possível falha no equipamento do Parque Mutirama.

Acidente Hoje no Parque Mutirama com o mesmo brinquedo que eu tinha alertado a 9 meses atrás....... https://t.co/5bpn11VECr — Daday (@Daday_Bella) July 26, 2017

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) auxiliaram no resgate das vítimas. Testemunhas afirmam que uma idosa teve fratura exposta, mas ainda não há confirmação sobre o caso.

Devido ao período de férias, o local estava cheio de visitantes no momento do acidente. A área onde fica o brinquedo foi interditada para a realização da perícia e os demais espaços funcionam normalmente.

Acompanhe alguns tweets dos internautas:

Segundo @djalmaaraujo18 , tragedia no Mutirama já era anunciada. Repito, não vou politizar, mas alguém errou feio, e tem que ser punido! — Aulus Rincon Godinho (@AulusRincon) July 26, 2017

Meu deus depois disso do mutirama eu não entro em nenhum brinquedo — Isadora (@souzaisaf) July 26, 2017

PARQUE MUTIRAMA ACIDENTE. Outro dia era o escândalo da cobrança fraudulenta agora ferindo pessoas. — Delvo (@DelvoResende) July 26, 2017

Será que lembram da manutenção no Mutirama, ou só do dinheiro mesmo? Que tristeza! — Denise Barbosa (@deniseescritora) July 26, 2017

Era super previsível esse acidente no mutirama, aqueles brinquedos estão todos caindo aos pedaços — 🌸Nicole Ferreira🌸 (@nicfrr) July 26, 2017

Minha afilhada e prima ainda foram pro mutirama hoje, ainda bem que esta tudo bem com elas ☝ — Marciel Andrade (@add_marciel) July 26, 2017

