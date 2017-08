Repórter enfrenta 'batalhão' de mosquitos durante entrada ao vivo; assista 🎥

Entradas ao vivo estão sempre suscetíveis a situações inusitadas. Foi o que aconteceu com o repórter Marcelo Cosme, da GloboNews, durante um link direto de Brasília nesta terça-feira, 15.

O repórter foi 'atacado' por uma série de mosquitos, enquanto dava informações sobre a condenação de Jair Bolsonaro, em processo movido no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).



Cosme teve de interromper sua fala por conta dos insetos no local. "Tem uns mosquitinhos chatos aqui esse horário no Supremo todo dia, né, Helô? Pegando a gente de surpresa", disse o repórter.



No retorno ao estúdio, a âncora Heloisa Gomyde agradeceu o 'esforço' de Cosme. "Obrigada por trazer essa informação para a gente, Marcelo, e enfrentar novamente esse 'batalhão' de insetos que são inimigos da reportagem em Brasília", brincou a apresentadora.