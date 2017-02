Relembre outros desaparecimentos que causaram comoção em Goiás

O caso da menina Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (17), e teve o corpo localizado em um terreno próximo a Embrapa, em Santo Antônio de Goiás, na manhã desta quarta-feira (22), não foi o primeiro caso de desaparecimento que comoveu Goiás. Relembre algumas histórias marcantes.

Maria da Conceição Campos

A professora Maria da Conceição Campos, 42 anos, desapareceu no dia 19 de janeiro deste ano quando saiu de casa em Aragoiânia, para cobrar uma dívida do namorado, Cleudimar Rodrigues, de 38 anos, que a encontrou no Terminal Maranata, em Aparecida de Goiânia. A pedido dele, Maria da Conceição, contraiu empréstimos consignados de R$ 30 mil, financiou um Toyota Corolla para ele e pegou mais R$ 13 mil emprestados com o pai dela para emprestar para Cleudimar.

O homem, que está preso desde o dia 26, após falar várias versões, contou que matou a vítima em um motel depois que eles saíram de um restaurante. Cleudimar disse que asfixiou e depois deixou o corpo em um matagal às margens da GO-222. Antes de abandonar o cadáver, ele deu duas pauladas na cabeça da professora.

Marcas de sangue que foram encontradas no veículo e comprovam que Cleudimar transportou o corpo de Maria da Conceição. Segundo o delegado responsável pelo caso, Arthur Fleury, após o crime uma pessoa teria tentado descontar os cheques assinados pela professora, mas como ela já estava desaparecida não conseguiu. O corpo foi encontrado no dia 28 de janeiro, em um matagal às margens da GO-222, no distrito de Goialândia, em Anápolis, a 45 km de Goiânia.

DeiseFaria Ferreira Freitas

A auxiliar de Enfermagem Deise Faria Ferreira Freitas, de 41 anos, desapareceu no dia 11 de julho de 2015, na chácara de uma das seguidoras do ritual do Santo Daime, no Setor de Chácaras Bom Retiro, em Goiânia. Ela teria sido morta durante um ritual do Santo Daime.

O líder do Instituto Espiritual Xamânico Céu do Patriarca e da Matriarca, o militar aposentado Cláudio Pereira Leite, e o engenheiro agrônomo Antônio David dos Santos Filho foram indiciados por homicídio e ocultação de cadáver. Ambos ficaram presos preventivamente na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic). Ao ser encaminhado para o Centro de Triagem, Antônio David foi linchado.

Cláudio foi liberado, por ser deficiente visual e morreu por complicações no pâncreas, no dia 1º de janeiro de 2017, na unidade de terapia intensiva do Hospital São Francisco, no Setor Aeroporto, em Goiânia.

Emivaldo Brayan

O garoto Emivaldo Brayan Passos da Silva, de 5 anos, sumiu no dia 5 de março de 2014, dentro de sua casa em Indiara, a 100 quilômetros de Goiânia. O menino dormia numa cama de solteiro com a irmã, que sentiu sua falta e deu o alarme à mãe. O padrasto da criança contou que ao sair para trabalhar percebeu a porta entreaberta, mas achou que a mulher tinha esquecido de trancar.

Buscas foram feitas, depoimentos prestados, pontos de escuta foram instalados na casa da família, mas durante os sete meses de investigação nada foi provado e o promotor de Justiça Milton Marcolino, da comarca de Jandaia, pediu o arquivamento do inquérito. O representante do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) entendeu que não há materialidade nem indícios de autoria para pedir o indiciamento do motorista Luiz Paulo da Costa, de 27, padrasto da criança.

Nayara Saraiva Barra

A costureira Nayara Saraiva Barra, de 22 anos, desapareceu no início da manhã do dia 15 de dezembro de 2016, quando saiu de casa no Setor Recanto do Bosque para trabalhar na casa da prima Yonne Saraiva Costa, a quatro quadras dali. O corpo dela foi encontrado em decomposição avançada cinco dias depois, em um matagal a seis quilômetros da casa dela, no Setor Estrela Dalva. Ela foi morta com uma pancada na região frontal da cabeça, que provocou um traumatismo cranioencefálico. Nayara foi sepultada ao lado do avô paterno, na Fazenda Aranhim, dos pais dela, em Buriti Bravo, no Maranhão.

Núbia Francisca de Souza

A Polícia Civil encontrou, na noite do dia 18 de maio de 2016, o corpo da corretora de imóveis, Núbia Francisca de Souza, de 46 anos, amordaçada e com os pés amarrados, já em decomposição, dentro de um córrego da zona rural de Cezarina, a 64 km de Goiânia.

De acordo com as investigações, a vítima deixou a residência em seu carro, um Fiat Uno prata, na manhã de segunda-feira (16) para comprar um refrigerador do músico Antônio Rodrigues de Brito, de 40 anos, em Guapó, que ela revenderia em seu comércio de móveis usados. Desde então, a mulher não foi mais vista. O veículo foi localizado abandonado em um posto na GO-060, saída para Trindade.

O músico Antônio Rodrigues de Brito, de 40 anos, foi preso em flagrante pelo latrocínio da corretora de imóveis. Ele confessou para a polícia, que convenceu a mulher a ir a uma fazenda em Cezarina, onde estariam os móveis. Eles foram no carro dela e entre Posselândia e Cezarina, ele a asfixiou. A intenção era, segundo revelou, roubar o dinheiro que ela levou para comprar os móveis, algo entre R$ 900 e R$ 1 mil. O som do carro também foi roubado. Depois de jogar o corpo no córrego, ele deixou o carro em um posto de combustíveis abandonado na GO-060.

O músico já foi condenado por crimes de furto, roubo e apropriação indébita e responde a processo por agressão física, ocorrida a ascendentes ou a descendentes.