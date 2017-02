Relatório da OMS aponta Brasil como País mais deprimido da América Latina e mais ansioso do mundo

A fama de alegria contagiante do brasileiro é comum ao redor do planeta. Porém, um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) nesta semana pode contradizer esta afirmação.

Segundo dados da entidade, 11.548.577 brasileiros sofrem de depressão, o que equivale a 5,8% da população nacional. Em números absolutos, o Brasil fica atrás apenas da China e da Índia, ambos países com mais de um bilhão de habitantes. Relativizando os números, somente Ucrânia (6,3% da população), Estados Unidos (5,9%), Austrália (5,9%) e Estônia (5,9%) aparecem na frente dos brasileiros que, na América Latina, lideram o ranking de depressivos.

Ao redor do mundo, mais de 322 milhões de pessoas (4,4% da população global) sofrem com o distúrbio, que pode levar a incapacidade, afetando até mesmo a economia mundial e, em casos extremos, ao suicídio. Com relação ao ano de 2005, o número de pessoas deprimidas no planeta subiu 18,4%. O envelhecimento da população é apontado como principal fator para o aumento.

ANSIEDADE

O relatório também apresenta dados sobre o distúrbio de ansiedade. Neste quesito, o Brasil lidera o ranking mundial. Das 264 milhões de pessoas que sofrem com o problema no planeta, quase 19 milhões são brasileiras (9,3% da população). Entre 2005 e 2015, o número de ansiosos ao redor do mundo aumentou 14,9%.

Logo atrás do Brasil aparecem Paraguai (7,6%), Noruega (7,4%) e Nova Zelândia (7,3%).

Analisando os números de depressão e ansiedade, as mulheres são as que mais sofrem com os distúrbios. Idosos entre 55 e 74 anos, além de crianças e adolescentes com menos de 15 anos também são destaques no relatório.