Regulamentação: Uber nas mãos dos deputados

Enquanto capitais como Goiânia discutem a regulamentação de aplicativos de transporte privado, como o Uber, um texto deve ser votado hoje na Câmara dos Deputados para regulamentação do serviço no País. Um projeto de lei foi apresentado no ano passado pelo deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) restringindo a atividade apenas a serviços de táxi. Caso aprovada da for...