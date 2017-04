Registro por ponto eletrônico

Os vereadores Tatiana Lemos (PC do B) e Zander Fábio (PEN) apresentaram em parceria, na quinta-feira, uma proposta de implantação de ponto eletrônico para médicos na Rede Municipal de Saúde de Goiânia. O objetivo é ajudar a combater as denúncias de falta de médicos em unidades de saúde. As folhas de presença, que hoje controlam a entrada e saída dos médicos seriam ext...