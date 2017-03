Reforma na estrutura para garantir mais segurança

A professora Neila Helena Gomes, diretora do Colégio Estadual José Alves de Assis, no Setor dos Afonsos, onde ocorreu o arrastão em sala de aula na última segunda-feira, 27, afirma que reformas estão sendo realizadas para melhorar a estrutura da instituição. Entre elas, está o reforço do muro por onde os criminosos pularam e invadiram a escola. Ele é baixo e fica de frent...