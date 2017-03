Reeleito, prefeito não cumpre promessa de nova ponte e moradores atravessam rio com água no pescoço

Cerca de 15 famílias estão atravessando pelo leito do rio Loroty, após a Prefeitura de Formoso do Araguaia, a 327 km de Palmas, retirar a ponte de madeira do local.

A ponte era o único acesso do assentamento Lagoa da Onça para a cidade. Estudantes e trabalhadores que precisam passar pelo local são obrigados a atravessar o rio nadando ou através de uma estrutura construída pelos moradores para facilitar a passagem.

Um morador, que não quis se identificar, contou ao Jornal do Tocantins (JTo) que o problema acontece desde agosto do ano passado, quando o prefeito da cidade, conhecido como Wagner da Gráfica, que tentava a reeleição, tirou a ponte prometendo a construção de uma nova após ser reeleito.

“Até agora a situação é a mesma. Ele foi reeleito e a ponte ainda não foi construída”, contou o morador, alegando que o gestor também não informou uma previsão para a nova estrutura. “Ele não está nem atendendo os moradores”, relatou.

Segundo o morador, a antiga ponte, apesar de ser de madeira, estava em bom estado. “Passava até trator grande por ela” contou. Quando tirou a ponte o prefeito informou que faria uma nova, agora com pré-moldado.

Chuvas

Devido ao começo das chuvas a travessia ficou mais perigosa. Conforme o morador, o nível da água subiu muito, alguns moradores atravessam o rio com a água na altura do pescoço. Além disso, a correnteza do Loroty é muito forte.

Prefeitura

O JTo tentou o contato com o secretário de Infraestrutura de Formoso do Araguaia, Francilei de Souza Borges, mas não teve as ligações atendidas. Segundo apurado pela TV Anhanguera, a promessa era que uma ponte nova seria construída no local em até oito dias, mas ainda não há previsão.

A Prefeitura informou a TV que a construção da nova ponte não foi contemplada pelo Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (Pdris), do governo federal.