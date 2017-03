Reeducando é morto durante fuga no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia

Atualizada às 19h22 - 13/03/2017

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) confirmou, através de nota para a imprensa, que ocorreu na tarde desta segunda-feira (13), um tumulto na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. De acordo a Seap, nove detentos escaparam, mas a situação foi devidamente controlada pelos operadores de segurança.

Ainda de acordo com a nota, durante o tumulto, um reeducando foi morto e outro foi encaminhado em estado grave para unidade hospitalar. Outros oito presos ficaram levemente feridos.

A Seap informou que conta, neste momento, com reforço de forças especiais no local: Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAer), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Choque, além do Grupo de Operações Penitenciárias (Gope) e do Grupo de Escoltas Penitenciárias (GEP); e esclarece que a situação já está controlada e que, tão logo tenha novas informações, elas serão repassadas para os veículos de comunicação.