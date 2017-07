Redes sociais: tecnologia a serviço das mães

As redes sociais estão cada dia mais presentes no dia a dia da maioria das pessoas. E as mamães, que muitas vezes não têm tempo para sequer sair de casa, encontram nos grupos de WhatsApp e Facebook uma maneira de se ajudarem de diversas maneiras. Há grupos para tirar dúvidas, conversar sobre gestação, como fazer festa para os filhos e até mesmo trocar e vender roupas...