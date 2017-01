Rede estadual: 19 colégios terão horário estendido

O ano letivo começou ontem na rede estadual de ensino, mas os alunos matriculados no Ensino Médio de 25 Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) de Goiás só retornarão às aulas no dia 13 de fevereiro. De acordo com a Secretaria da Educação, Cultura e Esportes (Seduce), o prazo é necessário para adaptar as unidades ao programa de expansão que conta com apoio finan...